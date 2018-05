Venerdì 1 Giugno musica live con i Sleepwalker's Station, band tedesca in tour in Italia per la presentazione del nuovo album "Lorca".

Di seguito biografia del gruppo ed info :

Sleepwalker's station

"Con radici dylaniane, la filosofia di Nick Drake e i sogni di Mr. Jones degli counting crows" Canzoni originali da cantautore indie folk.

Dal 2011 in tour i Sleepwalker's station girano l'Europa avendo suonato più di 600 concerti dal vivo. Nel 2015 vincono il MEI unplugged circus, il MEI superstage e un anno prima furono premiati da Mogol con il premio CET come miglior proposta indipendente.

La storia della band:

La Band Sleepwalker's Station è nata nel 1998 in Germania a Monaco di Baviera, identificandosi in

