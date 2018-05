Descrizione evento: Un picnic in compagnia sulle colline dell'entroterra marchigiano. Un'occasione di incontro e relax in un luogo di grande tranquillità, a partecipazione libera e gratuita.



Vuoi trascorrere qualche ora all'aria aperta in mezzo a suoni e colori della natura, circondato da un paesaggio fantastico? E magari fare nuove conoscenze? Domenica 20 maggio sono a disposizione di tutti gratuitamente – dalle 12 alle 17 – gli spazi del casale Meraviglia sulle colline di Pergola, nell'Alta Valle del Cesano, ai piedi dell'Appennino umbro-marchigiano: prato, barbecue in muratura, cucina e toilette.

Dal casale è possibile effettuare passeggiate alla portata di tutti, su strade bianche.

Porta con te: teli e cuscini (o tavoli e sedie); vivande; carbonella (se vuoi utilizzare il barbecue); la tua allegria e il rispetto per gli altri partecipanti! È gradito l'uso di stoviglie riutilizzabili (no usa e getta): puoi lavare tutto in cucina al termine del picnic.

L'invito è aperto a chiunque. È necessaria la prenotazione all'indirizzo claudia@meravigliabnb.it, al numero 0721 1832734 oppure tramite messaggio privato sulla pagina facebook.com/meravigliabnb o sul profilo instagram.com/meravigliabnb (vi risponde Claudia). Massimo 4 persone per ogni prenotazione. Attenzione: non è sufficiente cliccare "Partecipo" sull'evento Facebook. Non sono ammessi minori senza supervisione di adulti. Cani al guinzaglio.

Sono benvenuti, inoltre, previo accordo:

- artisti e artigiani interessati a portare in esposizione i propri lavori

- professionisti, insegnanti, esperti di discipline legate all'arte e al benessere, disponibili a proporre attività ed esperienze nel corso del pomeriggio

- produttori locali con le proprie specialità gastronomiche.

È possibile arrivare il giorno prima e pernottare nelle stanze del casale oppure in giardino con tenda propria.