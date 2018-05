Descrizione evento: Torna il Festival del Mosciolo e quest'anno "RADDOPPIA".

Si inizierà infatti dal giovedì 28 giugno per soddisfare i vostri palati e divertirsi con concerti e musica live (tutti gli eventi sono gratuiti).

Con il Patrocinio dell' Autorità di Sistema del Mare Adriatico Centrale, del Comune di Ancona, della AICS e della Proloco Calamo Ancona,anche quest'anno la Croce Rossa Italiana Comitato di Ancona farà parte del nostro progetto.

L'evento sarà garantito anche in caso di pioggia poiché avremo una grande tensostruttura coperta. Programma ??????????????????????????????????????? Giovedì 28 giugno Ore 18,30: Inaugurazione del Festival con le autorità Ore 18,30: apertura stands gastronomici con cena a base di moscioli Truccabimbi e lotteria di beneficenza a cura della Croce Rossa Italiana Comitato di Ancona Presiederà la serata “Rana” con le sue barzellette e gag Ore 21,30: Spettacolo di Danza a cura della Danza Butterfly di Ancona Ore 22,30: DJ set con G&G ft.Dj Bale...Not only 80's-90's ??????????????????????????????????????? Venerdì 29 giugno Ore 18,30 Apertura stands gastronomici con cena a base di moscioli Truccabimbi e lotteria di beneficenza a cura della Croce Rossa Italiana Comitato di Ancona Presiederà la serata “Rana” con le sue barzellette e gag Ore 21,30: Serata irlandese con i “Green Mussels” gruppo folk anconetano-irlandese

Al bar birra GUINNESS a 3 € per tutta la serata

A seguire IL RITORNO DI DJ SHUMY..SKA..REGGHE E TANTO ALTRO..

?????????????????????????? Sabato 30 giugno

“A spasso con Desy” Partenza della motonave Desy per minicrociere della durata di 2

ore.(Costo 20€ adulti,6-12 anni 15€). Orari da definire

Ore 18,30:Apertura stands gastronomici

Truccabimbi e Lotteria di beneficenza a cura della Croce Rossa Italiana Comitato di Ancona Dimostrazione di Old Subbuteo a cura del Club I.N.S.O.M.M.A Dalle 18,30 alle 22,30 Caccia ai Tesori del Porto Antico, a cura dell’ Associazione “i Sedici Forti di Ancona". In premio tre cene da consumare allo stand del Festival del Mosciolo. Ore 22,30 Patrik Pambianco Voce-Davide Di Luca chitarra ACoU2stic Tribute ??????????????????????????????????????? Domenica 1 luglio

“A spasso con Desy” Partenza della motonave Desy per minicrociere della durata di 2

ore.(Costo 20€ adulti,6-12 anni 15€). Orari da definire

Ore 13,00 42° Motoincontro di Ancona, 15° Memorial Franco Nocelli a cura del Moto Club Ancona G.Lattanzi-La Casetta

Ore 18,30:Apertura stands gastronomici

Truccabimbi e Lotteria di beneficenza a cura della Croce Rossa Italiana Comitato di Ancona

Ore 21,30 “Rana Show”

Ore 22,30 Concerto con i "SEAN CONERO", in collaborazione con la Universal Events #FESTIVALDELMOSCIOLO #STAYTUNED #MOSCIOLIDANCONA #CUSATELDIGOAFA #MARCHETOURISM