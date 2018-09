Descrizione evento: Vorresti visitare il Gran Canyon ma ti risulta fuori mano?

Inzia con il visitare le Lame Rosse di Fiastra.



Le Lame Rosse sono una stratificazione di roccia nel complesso dei Monti Sibillini, precisamente degli strati di roccia privi della loro parte superficiale. Gli agenti climatici infatti, attraverso una lenta erosione lunga milioni di anni ne hanno plasmato la forma costituita da pinnacoli e torri di colore rossastro: i camini delle Fate.



Questo è quanto si legge in un articolo del Resto del Carlino del 2008:

“Le 'Lame Rosse' di Fiastra , hanno un valore universale e possiedono tutte le caratteristiche per divenire Patrimonio dell’umanità. La loro bellezza è tale che possono senza dubbio essere individuate dall’Unesco bene che appartiene ad ogni uomo di questo mondo. Un bene che va tutelato e conservato per tutti coloro che verranno dopo di noi”. Lidio Rocchi





PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

3278576083 WHAT'S APP

raffaelivonne@gmail.com



Cosa portare:

scarpe da trekking, giacca, maglione o pile, cappello, acqua, pranzo al sacco, cioccolata, frutta secca e kway. Si consigliano bastoncini, binocolo e macchina fotografica.



Difficolta': FACILE Turistica/Escursionistica

Lunghezza: circa 6 km circa



15 euro a persona

minorenni gratuiti (età minima 7 anni)

10 euro a persona per gruppi da 10 persone che prenotino assieme.

Escursione FACILE



1 trek gratuito ogni 10 trek



Appuntamento ore 9 Ancona Sud parcheggio Decathlon