Descrizione evento: Da un ardito eremo "aggrappato" alla roccia che sovrasta Esanatoglia e la Valle di san Pietro, per boschi di conifere fino agli spettacolari panorami sulla Valle di Matelica da una parte e l'Appennino dall'altra nel monte che ricorda il campo da gioco Un motivo in più per esserci: lungo la via del rientro sosta (facoltativa) al 5º Mercatino nel centro storico di Matelica durata - 4:30 ore difficoltà - media dislivello - 500 m lunghezza - 13 Km per informazioni e prenotazioni contattare l'Ufficio del Turismo del Comune di Porto sant'Elpidio che organizza la 14ª Passeggiate Marchigiane via email a <passeggiatemarchigiane@elpinet.it> indicando telefono, nome e se si preferisce partire alle 08:45 dal bar della Croce Verde via del Palo 10 (GPS 43.2472 13.76178) o trovarsi a san Cataldo alle 10:45 per la camminata occorrono calzature e calzini adeguati a percorrere sentieri, intimo traspirante, pantaloni lunghi e camicia o maglia in pile; zaino con pranzo al sacco, giubbino impermeabile e ombrello; utili cappello, occhiali da sole, crema protettiva e cambio da lasciare in auto; si possono usare bastoni da nordic walking o trekking per agevolare la progressione l'uscita è confermata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti e l'eventuale annullamento sarà comunicato per email entro la sera precedente; in caso di maltempo o altro impedimento la situazione sarà valutata per accorciare l'escursione, eventualmente svolgerla su percorsi alternativi o concentrarsi sull'evento proposto nella seconda parte della giornata