Descrizione evento: Anche quest’anno ritorna la famosa ed inimitabile Sagra del Coniglio in Porchetta di Castellaro di Serra San Quirico, giunta alla 53° Edizione. Questa Manifestazione d'interesse collettivo si svolgerà dal 26 al 29 luglio 2018 ed anche quest’anno sarà organizzata dal circolo ACLI. La Sagra ha come obiettivo quello di valorizzare le Tradizioni del Territorio, le Attività Produttive ed i prodotti locali, con l’ aiuto di una squadra di volontari che “contribuiscono tutti insieme” alla realizzazione dell’evento, si svilupperà in parte il progetto dei prodotti a km zero. Gli ospiti che ceneranno negli stand gastronomici godranno di un servizio al tavolo potendo scegliere tante pietanze tra le quali spicca il coniglio in porchetta bagnato con dell’ottimo verdicchio. Gli amanti della pizza da quest’anno avranno la possibilità di cenare presso la pizzeria con forno a legna situata nella zona degli impianti sportivi. La sagra si svolgerà in due zone di svago : una nella nuova sede del Circolo Acli dedicata alla gastronomia, al ballo liscio con pista da ballo e agli spettacoli ed una presso gli impianti sportivi del paese con zona concerti giovanili, area bimbi ad ingresso libero e stand gastronomici con la novità della pizzeria con forno a legna!!! Questo imperdibile appuntamento enogastronomico e non solo, che è diventato l’anima dell’estate a Castellaro di Serra San Quirico e dintorni, è ricco di spettacoli ed attrazioni, in maniera da offrire ai giovani e ai meno giovani un cartellone a 360°. ********PROGRAMMA DELLA FESTA********** ? GIOVEDI 26 LUGLIO 2018 Dalle 20:30 GARA DI BRISCOLA a coppie – Primo premio UN MAIALE (iscrizione 20 euro a coppia) ? VENERDI 27 LUGLIO 2018 Zona ballo dalle ore 17.30 con RITMO ITALIANO e dalle 21.30 Spettacolo di Ballo Brasiliano Zona concerti dalle ore 22.00 LUNARDI BAND – ITALIAN VINTAGE dal vivo - A seguire DISCOTECA con DJ REDAVID ? SABATO 28 LUGLIO 2018 Zona ballo dalle ore 17.30 con ORCHESTRA CREAM CARAMEL e dalle 18.30 CONCORSO DI BELLEZZA “Un volto per fotomodella” . Esibizione del gruppo folk LA MARTINICCHIA stornellatori. Zona concerti dalle ore 21.30 CONCERTO LE BOLLICINE – VASCO ROSSI TRIBUTE BAND dal vivo - A seguire DISCOTECA con DJ REDAVID - DJ COSTA & vocalist ----> Animazione, cubiste e grandi sorprese!!! ? DOMENICA 29 LUGLIO 2018 SARANNO PRESENTI LE TELECAMERE DI TVRS – trasmissione storica LA NOSTRA GENTE Zona ballo dalle ore 17.30 ORCHESTRA ANSELMI E LA NOSTRA GENTE!!! Zona concerti dalle ore 17.00 SPETTACOLARE FESTA WESTERN CON TORO MECCANICO – Dalle ore 21.00 gruppo IBAN TRIBE e a seguire CONCERTO DEI CAPABRO’ ska, twist e funky music. PER GLI AMANTI DEL LISCIO PISTA DA BALLO DEDICATA. Tutti i giorni Zona bimbi gratuita – Gonfiabili, Giochi Popolari e animazione STAND GASTRONOMICI APERTI DA VENERDI DALLE ORE 17.00 – GIOVEDI SERA GRIGLIATA DI CARNE - NOVITA’ 2018 PIZZERIA CON FORNO A LEGNA *********DOMENICA PRANZO SOLO SU PRENOTAZIONE **********

PER INFO E PRENOTAZIONI: DIEGO 3334657240 TANIA 3351793186

--------------------> INGRESSO LIBERO <------------------ Comitato promotore: Acli Castellaro FB: Sagra Del Coniglio in Porchetta