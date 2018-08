Descrizione evento: Uno dei più famosi itinerari dei Sibillini e non solo, tanto semplice quanto meraviglioso, nei pressi dello splendido lago di Fiastra, alle ultime luci della sera. L’itinerario parte dalla diga del lago, con splendide vedute sul lago e sulla valle del Fiastrone e prosegue poi all’interno della lecceta. Dopo circa 1 ora e mezza di camminata si giunge alla piccola valle, al di sopra della quale si trovano le formazioni delle Lame Rosse. Noi ce le godremo con una luce insolita, quella della sera e poi sotto le stelle. Cena al sacco alle Lame Rosse e rientro in notturna con torce frontali. Prezzo adulti: 15 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 250 m Tempo di percorrenza effettivo: 2:15 ore Requisiti richiesti Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Ore 18.15 presso Bar "I Due Ponti", Via Boccioni, 10, 62035 Fiastra MC, Italia, Fiastra Vedi tutti i dettagli nel nostro sito