Descrizione evento: Il 14-15 e 16 agosto 2018 il borgo di Monterosso (Sassoferrato), nel cuore degli Appennini, ospiterà la sesta edizione di Farro in Festa.



Tre giorni di esposizioni, balli, musica, spazi per i bimbi e, naturalmente, farro! Per gli amanti della tradizione, il 15 agosto torna anche l'immancabile Sagra della cresia co' le foje, giunta alla 32° edizione.



Perchè Farro in Festa?



Perchè il farro è un prodotto tradizionale della nostra regione. Non a caso il triticum dicoccum è conosciuto anche come il farro delle Marche.



Perchè proprio Monterosso ha dato i natali a importanti produttori di farro.



Perchè dal farro nascono prodotti genuini che ci riavvicinano alle tradizioni di una volta, facendoci scoprire e riscoprire usanze che sembravano perse nel tempo.



info@monterossonellemarche.it

www.monterossonellemarche.it