Descrizione evento: Ci sarà un grande spettacolo nel cielo di Luglio, con Marte rosso come una grande rubino e la Luna che ci regalerà l'eclisse più lunga del secolo. In attesa che gli astri entrino in scena, cammineremo a ridosso del tramonto a Campolungo di Amandola, uno degli altopiani più panoramici dei Sibillini, tra verdi pascoli e rigogliose faggete, per godere di viste e affacci tutti molto belli: la monumentale parete di Balzo Rosso, la vertiginosa Gola dell'Ambro, il Monte Sibilla, fino ai Monti della Laga e il Gran Sasso. A fine escursione, per chi vuole, ci sediamo in rifugio per un gustoso aperitivo cenato e poi, naturalmente, tutti con il naso all'insù per ammirare l'eclissi di Luna dal nostro splendido balcone naturale a quota 1200 metri.



Età minima 12 anni

Difficoltà escursione T (Turistico)

Camminata 4 ore (soste comprese), dislivello 200 m, lunghezza 8 km



Non è un'escursione impegnativa, ma è richiesta abitudine al cammino.



Materiali e abbigliamento: zaino, scarponi da trekking o scarpe con suola scolpita, giacca a vento o k-way, pantaloni lunghi, abbigliamento a strati, guanti e cappello, coperta o plaid, binocolo, acqua 1 lt, pasto al sacco.

Quota 15 eur (+ extra facoltativo 18 eur aperitivo cenato)

Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni:

Alessandro 3285943956

(anche sms e WhatsApp)

(In fase di prenotazione specificare se si desidera consumare presso il rifugio merenda)



Ritrovo:

ore 15,30 parcheggio Bar Hotel Caprice, Marina di Altidona (FM)

ore 16,15 Piazzale Fratini, Amandola (FM)

ore 17,00 Rifugio Città di Amandola, Campolungo.



La quota comprende:

Guida escursionistica (certificata Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) al seguito

Assicurazione RCT



La quota non comprende:

extra 18 € aperitivo cenato con affettati misti, strozzapreti alla norcina, vino.

Consumazioni varie in rifugio

Quanto non scritto in “la quota comprende”

Spostamenti: su mezzi propri.

Fine attività: h 22,00 circa

Numero minimo totale, 10 partecipanti.

Escursione annullata se non verrà raggiunto il numero minimo partecipanti o se le condizioni atmosferiche non permettono lo svolgimento in piena sicurezza. Sarete comunque avvertiti tramite messaggio.

Il programma è soggetto a variazione a discrezione della guida.

(Foto di Matteo Castelli)