Descrizione evento: Con quattordici album alle spalle , oltre un milione di copie vendute, centinaia di concerti in tutto il mondo, gli Yellowjackets sono la più longeva e creativa fusion band della storia. E non solo per un fatto di continuità anagrafica (il gruppo esiste dal 1977), quanto per una esplosiva spinta a sperimentare continuamente linguaggi, fusioni e contaminazioni, e a rivedere il proprio orizzonte espressivo alla luce di nuove acquisizioni stilistiche. E' stato l'ingresso del sassofonista, arrangiatore e compositore Bob Mintzer a far compiere agli Yellowjackets il definitivo salto di qualità da eccellente band di fusion al perfetto ingranaggio di jazz elettro-acustico quali sono oggi. Ormai il loro sound e il loro stesso nome sono molto più di un marchio di fabbrica e, attraverso l’evoluzione della loro musica, rappresentano piuttosto un certificato di garanzia. Jazz e fusion acustica si fondono con grandissima raffinatezza in un sound compatto, preciso eppure lieve, con spazi, forme e dimensioni disegnati senza fatica da musicisti che è un vero piacere ascoltare. Russell Ferrante: Keyboard Bob Mintzer: Sax Will Kennedy: Drums Dane Alderson: Bass Dopo il concerto, jam session Ai 9 tarocchi



PREVENDITA NON PREVISTA INGRESSO € 15

In caso di maltempo i concerti si terranno presso il Teatro Goldoni di Corinaldo INFORMAZIONI: tel. 071-67782 int. 236 (Uff. turistico iat) -329 4295102 ASSOCIAZIONE CULTURALE ‘ROUND JAZZ : roundjazz@gmail.com La nostra associazione supporta AMANI www.amaniforafrica.it