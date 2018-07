Descrizione evento: Ballando sotto le stelle di Falconara!



Lo spettacolo di danza, musica, canto e cabaret, organizzato dalla scuola di danza Ma.Mo.Dance di Falconara Marittima, si terrà in piazza Mazzini. Come ormai da tradizione, la serata avrà come ospiti speciali due maestri direttamente dalla trasmissione televisiva "Ballando con le stelle", Stefano Oradei e Vera Kinnunen. In caso di maltempo la manifestazione si terrà al coperto presso il palasport "Palabadiali" di Falconara Marittima.



Ingresso GRATUITO