Descrizione evento: SAGRA DELLA FRUTTA 2018 MONTEFIORE DELL’ASO



Si terrà nei giorni 4, 5 e 6 agosto la Sagra della Frutta, la sagra storica di Montefiore dell’Aso nata nel 1955 come Sagra delle Pesche, frutto che trova nella Valle del fiume Aso condizioni ambientali ideali. Durante la Sagra della Frutta, nel centro storico del borgo piceno, si potranno degustare piatti a base di frutta, frutta fresca e cocktail a base di frutta, oltre ad assistere a diverse iniziative e spettacoli musicali. PROGRAMMA Tutti i giorni -Dalle 18.30 alle 24.00 - Belvedere De Carolis – Borgo Giordano Bruno Mercatino della frutta e di prodotti a base di frutta e verdura della Valdaso -Via Leopardi “La frutta in bianco e nero”. Mostra di foto storiche sulla Sagra delle Pesche e sulla coltivazione della frutta in Valdaso SABATO 4 AGOSTO



18.30 – Cantina de li Rliccati Presentazione del libro Le Marche con i bambini, di Silvia Alessandrini Calisti, Vissia Lucarelli, Lucia Paciaroni

Giaconi Editore Dalle 18.30 – Belvedere De Carolis – Area bambini Ludobus – Legnogiocando per bambini 19.00 – Locanda Flora – Museo dell’orologio “Vintage Montefiore, alla ricerca del 900” Passeggiata per Montefiore alla scoperta del passato attraverso foto d’epoca A cura dell’Ing. Oronzo Mauro - Info e prenotazioni 335.430486) 19.00 – Arena Canta, magna e beva Degustazione guidata di birre artigianali in collaborazione con il Birrificio San Biagio e la salumeria Federici Info, costo e prenotazioni 333.3269316 19.30 - Cantina de li Rliccati Sam_Street Free Music 22.00 – Arena Canta, magna e beva VenerdIndie Opening Act Capabrò 22.30 – Arena Canta, magna e beva VenerdIndie Meganoidi Delirio Experience tour 24.00 – Chiosco de li clandestini Carnevalflower, Jonathan Disco Beach e Wild Four Roses presentano Fruit Disco party DOMENICA 5 AGOSTO



Dalle 16.00 – Arena Canta, magna e beva #MontefiorePhotowalk Info e prenotazioni: proloco.montefioredellaso@gmail.co, (logo instagram) prolocomontefioredelllaso Dalle 18.30 – Belvedere De Carolis – Area bambini Ludobus – Legnogiocando per bambini 19.00 – Arena Canta, magna e beva Degustazione guidata di birre artigianali in collaborazione con il Birrificio San Biagio e la salumeria Federici Info e prenotazioni 333.3269316 19.30 - Cantina de li Rliccati Sam_Street Free Music 21.00 – Arena Canta, magna e beva Riso fa buon sangue – Tour 2018 Spettacolo comico con Max Cavallari, Fabrizio Fontana, Paolo Franceschini, Lucchettino, Laura Marcolini, Vivian Grillo (in caso di maltempo Museo De Carolis) 21.30 - Locanda Flora – Museo dell’orologio Visita guidata a “La frutta in bianco in nero”, mostra di foto storiche sulla Sagra delle Pesche e sulla coltivazione della frutta in Valdaso 24.00 – Chiosco de li clandestini Carnevalflower, Jonathan Disco Beach e Wild Four Roses presentano Fruit Disco party LUNEDI’ 6 AGOSTO



Spettacoli in collaborazione con Veregra Street 19.30 - Cantina de li Rliccati Sam_Street Free Music Dalle 19.30 – Arena Canta, magna e beva e Locanda Flora Musica jazz itinerante con Roaring Emily Jazz Band 21.00 – Belvedere De Carolis – Area bambini Nicola Pesaresi, il ventriloquo “Zitto quando parli”. Spettacolo per bambini e famiglie 21.30 - Locanda Flora – Museo dell’orologio Visita guidata a “La frutta in bianco in nero”, mostra di foto storiche sulla Sagra delle Pesche e sulla coltivazione della frutta in Valdaso 22.00 – Arena Canta, magna e beva Spaghetti a Detroit 22.30 – Belvedere De Carolis – Area bambini Nicola Pesaresi, il ventriloquo “Zitto quando parli”. Spettacolo per bambini e famiglie Aree food & beverage locali RISTORI (DALLE 19.00) Locanda Flora Tipicità locali e piatti a base di frutta – partner Birrificio San Biagio e Cantina Centanni Arena Canta magna e bevi Cibo di strada e birra – partner Jonathan Disco Beach e Wild Four Roses Cantina de li Rliccati Aperitivi e stuzzicherie - partner Cantina Centanni e Distilleria Varnelli Chiosco de li Clandestini - dalle 24.00 del 4 e 5 agosto Fruit cocktail after dinner & fruit drink - partner Jonathan Disco Beach e Wild Four Roses Le attività e gli spettacoli sono ad ingresso libero Info fb Sagra della Frutta Pro Loco Montefiore dell’Aso tel. 338.91765523 www.comune.montefioredellaso.ap.it