Descrizione evento: Escursione tra le fresche acque del Monte Nerone, nelle suggestive gole tra Piobbico e Apecchio! Guaderemo diverse volte i numerosi corsi d’acqua, come il Rio Vitoschio e il Fosso dell’Eremita, fino ad arrivare ad alcune cascate dove, chi vuole, potrà farsi un bagnetto! E dopo tanta acqua, sarà la volta della buonissima birra del Microbirrificio Venere! Percorso: Rio Vitoschio - Ca'Rossara - Fosso Eremita - Fosso Pisciarello - Ranco di Nino - Cascata - Rio Vitoschio. Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di sabato 4 agosto. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 20 € (servizio guida ambientale e degustazione di birre artigianali) Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 450 m Tempo di percorrenza effettivo: 2:30 ore Lunghezza: 8 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Bar Trota Blu, ore 9:30, Via Santa Maria in Val D'Abisso, 8, 61046 Piobbico PU, Italia, Piobbico

Altri ritrovi Senigallia (AN), Caffetteria Senigalliese, Via delle Viole 20, ore 8.15 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito