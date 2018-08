Descrizione evento: Fagiolo’s Got Talent è un evento che vede alcuni giudici seduti ad un tavolo, chiamati a giudicare, insieme al pubblico, i concorrenti di ogni età che si esibiscono sul palco mostrando il loro talento in una qualsiasi disciplina, come canto, ballo, ecc.



I concorrenti possono iscriversi gratuitamente inviando una presentazione della propria performance (il testo è obbligatorio e il video facoltativo) tramite l’email all’indirizzo beanevents@hotmail.com entro e non oltre il 15 agosto 2018.



per gli spettatori:

- Biglietto con prevendita (acquistabile entro il 29 agosto) 2€ singolo, 5€ Famiglie con 3 o più persone.

- Biglietto senza prevendita (acquistabile la sera stessa) 2,5€ singolo, 6€ Famiglie con 3 o più persone.



PREMI PER I CONCORRENTI - Viaggio di 3 giorni per 2 persone: Per il concorrente più votato dai giudici - Fotocamera digitale: per il concorrente più votato dal pubblico