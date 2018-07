Descrizione evento: ASSEDIO AL CASTELLO Gradara 2018 Un assedio al castello come non si è mai visto: il più grande di sempre! Rigore storico e spettacolarità da film in un evento unico che ti travolgerà SABATO 21 LUGLIO - ore 21.30 – (area osservazione fuochi) Gradara torna sotto assedio ripercorrendo l’epica impresa che nel 1446 la consacrò alla storia come inespugnabile fortezza. Un’accurata rievocazione storica che diventa un coinvolgente docufilm dal vivo: tratti da antichi documenti , fatti e personaggi prendono vita nel presente animati da eterne passioni che ti trascineranno indietro nel tempo: sarai spettatore e protagonista dell’eroica lotta per la difesa del castello malatestiano, assediato dagli eserciti di Sforza e Montefeltro. Le riprese della battaglia - effettuate da telecamere sul campo e trasmesse in diretta su led wall - ti catapulteranno al centro dello scontro: vedrai le lance degli armigeri in serrato incedere levarsi contro gli scudi nemici; sentirai il fragore delle armi, gli zoccoli scalpitanti dei cavalli in corsa, le grida di comando dei condottieri e i lamenti dei soldati piegati dalla fatica e dal dolore; coglierai sui loro volti la concitazione, il timore e la rabbia per il bersaglio mancato; percepirai l’odore acre della polvere da sparo; ammirerai lo scintillio delle granate esplose riflettersi sulle armature, le lingue di fuoco colare inesorabili dalle mura ingoiando il castello e poi il fumo levarsi al cielo e confondersi nell’oscurità della notte. La colonna sonora composta da brani del XV –XVI secolo e interpretata dal vivo da un’orchestra di cinquanta elementi procederà all’unisono con le scene di battaglia, esaltando ogni istante della narrazione. Sarà un combattimento senza respiro, un incalzante succedersi di eventi in un crescendo emozionante che culminerà con lo spettacolare finale di suoni, luci e fuochi d’artificio. Ingresso a pagamento € 10,00 dai 18 anni in su € 7,00 dai 12 ai 17 anni| residenti a Gradara con doc. identità| possessori biglietto Gabicce Express € 1,00 da 7 agli 11 anni Gratuito 0 - 6 anni prevendita presso ufficio Iat Gradara Info: tel. 0541964673 cell. 3311520659 (no sms) ...a seguire - Sabato 21 – dalle ore 23.30 Assedio Sonoro Spento il fuoco delle artiglierie si accenderanno le luci del rock e della musica elettronica di Assedio Sonoro: l’evento inedito - pensato per un pubblico giovane - si aprirà con il concerto della Fuzz Orchestra, la rock band reduce da una sfolgorante tournée in Europa. Quindi sul palco celebri DJ locali si alterneranno in una lunga notte di divertimento senza precedenti con postazioni food and beverage sotto le mura del castello. I ngresso + consumazione € 5,00 DOMENICA 22 LUGLIO - dalle ore 18.00 – Gradara, centro storico Il borgo di Gradara si animerà fin dal tardo pomeriggio e per tutta la serata con spettacoli itineranti, cantastorie, scene di vita medievale, danze di corte e intrattenimenti per tutti. Dentro le possenti mura ogni via, ogni angolo sarà pervaso da suoni, profumi, sapori e presenze volte a ricreare le atmosfere che si respiravano in questo luogo incantevole nella metà del Quattrocento. L’accoglienza è affidata ai gruppi storici ospiti e locali tra i quali: gli armigeri e le vivandiere dell’Associazione Corpo di Guardia, le danzatrici de LaFabulaSaltica e Associazione Guglielmo Ebreo da Pesaro, i nobili, popolani della Corte Maltestiana, gli Arcieri della Spiga e i cantori del coro di San Giuseppe di Gradara. Melodie del tempo si diffonderanno nel centro storico, scenario perfetto per i concerti di Musicae Amoeni Loci rassegna di musica antica del Coro Jubilate di Candelara condotto dal Maestro Willem Peerick. Ingresso gratuito



Info: tel. 0541964673 cell. 3311520659 (no sms) e-mail: info@gradarainnova.com www.gradarainnova.it aggiornamenti alla pagina Facebook @assedioalcastellogradara