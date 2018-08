Descrizione evento: A.S.D. POLISPORTIVA VICTORIA VILLA STRADA

XXVI EDIZIONE “OLIMPIADI DEI BAR” 2– 5 AGOSTO 2018



GIOVEDI' 2 AGOSTO



H. 21:00 GRANDE GARA DI BRISCOLA A 64 COPPIE CON RICCHI PREMI

H. 21:00 BALLO LISCIO E DI GRUPPO CON I "BALLAONDA" VENERDÌ 3 AGOSTO:



h. 18.00 OLIMPIADI: FinaliPALLAVOLO e BIGLIARDINO

h.19.30 Centro Comunale Vittoria: INAUGURAZIONE MOSTRA “LA BOTTEGA DI TERRY” di Francesco Gagliardini

h. 21.00 Esibizione SOCIETA’ GINNASTICA JUVENA

h.21.30 SPECIAL EVENT:TRIBUTO NAZIONALE A LUCIO BATTISTI IN OCCASIONE DEL 20° ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA Gruppo Musicale “INNOCENTI EVASIONI” Il progetto Innocenti Evasioni è attivo dal 2003 con numerosi concerti in Italia e all’estero. Fino ad oggi la band ha tenuto più di 450 concertiesibendosi di fronte ad un pubblico di oltre 300.000 persone. h. 23.30OLIMPIADI:“Gli AMICIdel Venna” –Prova di Canto e coreografia A seguire dalle 24 DISCO DANCE REMEMBER ANNI ’90 - 2000 con DJ CHRISTIAN NOCELLI e DJ DANI B

SABATO 4 AGOSTO h. 16.00 OLIMPIADI:“GIOCHI SENZA FRONTIERE” anche in acqua

h. 17.00 OLIMPIADI:Tradizionale “STAFFETTA DEI BAR” per le vie del paese

h. 18.00 OLIMPIADI: Eliminatorie e FinaliDODGE BALL

h. 21 circa ESIBIZIONE di Danza fitness, zumba e “danza del ventre” h. 21.45 SPECIAL EVENT:TRIBUTO NAZIONALE ai COLDPLAY - “LivePlay” – Coldplay Tribute band con Laser Show e Fireworks https://www.liveformusic.it/liveplay h. 24 OLIMPIADI:“AMICIdel Venna” –Prova di Recitazione A seguire SKIOPPA IL DIVERTIMENTO PARTY 8.0 con DJ AIDEM DOMENICA 5 AGOSTO



h. 08.30 8° MOTO INCONTRO “STRADA LIBERA Durante la mattinata: tradizionale Fiera d’estate lungo Via Rossini

h. 10.00 MINI-OLIMPIADI per i bambini e i ragazzi della Scuola Primaria e della Secondaria di primo grado

h. 11.30 S. Messa del “villeggiante” e, al termine, ESIBIZIONE CORPO BANDISTICO di VILLA STRADA h. 16.00 OLIMPIADI:“GIOCHI SENZA FRONTIERE” anche in acqua

h. 17.00 OLIMPIADI:TIRO DELLA FUNE

h. 18.15 OLIMPIADI: PROVA FINALE (MINI GOLF e Tiro con l’Arco)

dalle 19.45 Esibizione durante la cena e animazioni “FRATI MINORATI ENO-CONFORTUALI” h. 21.45 SERATA INTERNAZIONALE DISCO ’70-’80 con “THE SHINE ORCHESTRA” …grandi musicisti, grandi voci…. h. 23.45 Premiazioni e Cerimonia di chiusura delle OLIMPIADI con un testimonial dello sport…

Al termine grande SPETTACOLO PIROTECNICO! A seguire: DISCO REMEMBER “STELLA DISCO CLUB” anni ’80-’90 con i DJ storici Antonio Patani (anche speaker e voice) e Andrea Falcetelli e alle luci: Jocky Joy