Non definito

Descrizione evento: Anche quest’anno Morrovalle sarà il teatro di CALICI DI STELLE, uno degli eventi più attesi dell’estate maceratese.



Una notte all’insegna del vino di qualità, che potrà essere degustato per le vie del centro storico, sotto lo spettacolo luminoso della notte stellata.



Sarà possibile godere di una selezione di vini marchigiani, presentati da MAURIZIO PAPARELLO, uno dei più autorevoli sommelier italiani.

Sarà inoltre possibile apprezzare le estrose creazioni culinarie dello chef MICHELE BIAGIOLA. Un coppia di morrovallesi d’eccezione, amici da sempre, che si ricongiungeranno per trasformare Calici di stelle in una festa del gusto a trecentosessanta gradi.



Ci sarà un'atmosfera calda e accogliente grazie alla presenza di un punto di osservazione delle stelle, mausica live e la magia della sand art.



Ingresso a pagamento