Descrizione evento:

La Compagnia Alfieri e Musici L’Araba Fenice di Corinaldo trasforma uno dei borghi più belli d’Italia, inscenando la meraviglia e l’incanto dei tempi, un viaggio nella Corinaldo medievale dove fra le antiche mura si respira ancora la quiete, la spensieratezza e la semplicità della vita.

“Millenarja” nasce dal desiderio di mettere in atto la decennale esperienza del gruppo Araba Fenice nell’ambito delle rievocazioni storiche. Le sue bandiere, accompagnate dal ritmo dei tamburi, hanno volato nei cieli del Portogallo di fronte al Presidente della Repubblica portoghese, in Francia, Spagna, Slovenia, Isole Azzorre e per due volte in Australia, dove il Gruppo si è aggiudicato il 1° premio su ben 147 nazioni partecipanti al “Lions Club International Convention” tenutosi a Sydney.

I successi internazionali sono affiancati alle innumerevoli esibizioni nei Borghi della bella Italia, questo intenso percorso formativo ha fatto nascere nel Gruppo la voglia di celebrare Corinaldo e la sua storia millenaria!

Assaggeremo gli ottimi prodotti dell’enogastronomia locale, riscopriremo i giochi di un tempo e vivremo momenti di festa con i mercatini medievali, i giocolieri, i musici, i combattenti e la maestria degli sbandieratori e tamburi dell’Araba Fenice.