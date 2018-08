Descrizione evento: Escursione al Lago di Pilato, un luogo magico e suggestivo! Da Foce risaliremo il paesaggio alpino della Valle di Pilato per poi arrivare a quota 1.945 m all’unico lago naturale delle Marche, il solo luogo al mondo dove vive un piccolo crostaceo, il Chirocefalo del Marchesoni! Percorso: and.&rit. Foce - Svolte - Lago di Pilato Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di mercoledì 15 agosto. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 20 € Prezzo bambini: 15 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 1000 m Tempo di percorrenza effettivo: 5:30 ore Lunghezza: 13 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Avere buona preparazione fisica Ritrovo principale Bar Ristorante Taverna della Montagna, ore 9:00, Frazione Foce, 51, 63088 Foce AP, Italia, Foce

Altri ritrovi Senigallia (AN), Caffetteria Senigalliese, Via delle Viole 20, ore 7:00 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito