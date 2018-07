Non definito

Descrizione evento: Torna anche quest'anno l'attesissimo appuntamento per degustare il tartufo nero di Acqualagna, nello splendido contesto della Riserva Statale del Furlo!

PROGRAMMA:

- h 9:00: - Passeggiata guidata " Tra le meraviglie della Gola al tartufo "(info e prenotazioni al Centro visite Riserva 0721/700041)

- " Acqualagna Photowalk ": contest fotografico gratuito, organizzato da Marchetourism ( programma completo e iscrizioni www.destinazionemarche.it)

- h 10:00: Apertura Stand gastronomici con menu promozionali al tartufo e mercatino di prodotti tipici

- Adventure Park

- h 21:00: Concerto di chiusura del Festival Fano jazz by the sea 2018



Ricordiamo che la partecipazione alle varie inziativo e l'ingresso al parco, sono completamente gratuiti.

Vi aspettiamo!