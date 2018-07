Descrizione evento: PROGRAMMA



INGRESSO GRATUITO TUTTE LE SERE



•GIOVEDI' 9

ORE 19:00 Apertura stand gastronomico

ORE 22:00 Spettacolo con ANTONIO LO CASCIO



•VENERDI' 10

ORE 19:00 Apertura stand gastronomico



"SIVA' TRA 'L CORRE E 'L FUGGE 2018" - II° edizione

Partenza ORE 18.30

Corsa non competitiva di 8 km - Camminata di 6 km.

Per maggiori informazioni visitare la pagina dell'evento:

https://www.facebook.com/events/2070411376610117/



ORE 21:00 Premiazioni "SIVA' TRA 'L CORRE E 'L FUGGE"



ORE 21:15 ballo liscio con l'orchestra "LE BELLE EPOQUE"

PISTA DA BALLO IN LEGNO





•SABATO 11

ORE 12:00 apertura stand gastronomico in occasione della FIERA di San Lorenzo

ORE 19:00 Apertura stand gastronomico

ORE 21:15 ballo liscio con l'orchestra "I PAPILLON"

PISTA DA BALLO IN LEGNO





SPECIALITA' DEL MENU'



Crescia fatta a mano e cotta sulla brace con erbe (foje), prosciutto, salsiccia, formaggio, nutella.

Gnocchi al sugo d'oca



Stand gastronomico coperto

Per i più piccoli, in prossimità dell'area ristoro, presente anche il parco giochi comunale.