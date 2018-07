Descrizione evento:

Spettacolo di Pattinaggio MILLE E UNA NOTTE



Per l’A.S.D. ProCorinaldo Skating l’estate è uno spettacolo da MILLE E UNA NOTTE.

Domenica 29 Luglio, ore 21,15, c/o la Pista Polivalente "Don Sante Rossetti", i giovani atleti, termineranno il loro personale anno di corso in un arcobaleno inesauribile di note, un concerto interminabile di colori, un caos fantasmagorico di rumori e di volti, di atleti le cui azioni si intrecciano o si sovrappongono per tessere la catena di eventi.

Il loro tour dello spettacolo, dopo Fratte Rosa e Castelleone di Suasa, proseguirà su San Lorenzo in Campo (01/08/2018) e Corinaldo (04/08/2018).