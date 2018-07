Descrizione evento: Da venerdì 27 fino a domenica 29 luglio presso il Parco della Pace a Ponte Rio di Trecastelli si terrà la IX edizione di FESTA DEL TORO, a cura dell'Associazione Riocasciara. Un programma ricco di stand gastronomici e musica dal vivo. Festa del Toro nasce tanti anni fa da un bel gruppo di amici, animati dalla voglia di stare insieme, ritrovare vecchie tradizioni e sapori genuini, e godersi la compagnia in allegria. Decisero di macellare un toro e fare festa.

Col passare degli anni, la festa da privata divenne sempre più pubblica, sino a diventare ufficialmente Festa del Toro.

Il menù della festa propone tutti i diversi tagli di carne di toro, tutti cucinati come da tradizione marchigiana, e la sfida è quella di consumare anche i tagli meno nobili per ridurre lo spreco, così come facevano i nostri nonni. Non è semplice, ma sembra un segnale importante per ricordarcie di rispettare la natura, le nostre origini ed il prossimo, riscoprendo e valorizzando le tradizioni.