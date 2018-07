Descrizione evento:

Punta sempre più in alto la qualità musicale e spettacolare del Summer Jamboree! Rock and roll a 360 gradi, dagli anni Venti all’exotica, dal bluegrass al rockabilly. Artisti da tutto il mondo tra cui Dean Torrence di Jan & Dean, David Marks dei Beach Boys, il mitico Brian Hyland.

Nuovi talenti, nuovi progetti e stelle storiche che hanno illuminato il cammino del rock’n’roll dai suoi albori, saranno insieme al Summer Jamboree #19 per comporre una costellazione di giornate spettacolari.

Puntuale ad agosto, torna il Festival di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50, ribattezzato dal pubblico internazionale la “Hottest Rockin’ Holiday on Earth”.

Per dodici giorni di spensierato sogno americano anni ’50 42 Concerti di cui 39 ad ingresso gratuito distribuiti su 3 grandi grandi palchi nel centro storico di Senigallia (Foro Annonario, Rocca Roveresca, Piazza Garibaldi).

Un’edizione speciale del Big Hawaiian Party sulla spiaggia di velluto con una grande esclusiva europea: David Marks (Beach Boys) e Dean Torrence (Jan&Dean) eccezionalmente insieme, accompagnati dalla Surf City Allstars USA

Il concerto dei Golden Voices Gospel USA

Il Walk In TATTOO venerdì 3 alla Rotonda a mare dalle ore 16: Tatuaggi Old-School non-stop Il Burlesque show che quest’anno tornerà al Mamamia di Senigallia all’interno di uno swing party d’eccezione con i Chicago Stompers l’orchestra “hot jazz” più giovane d’Italia.

I dopofestival alla Rotonda a Mare per scatenarsi in balli swing e rock’n’roll fino a tarda notte Il Dance Show, il Dance Camp con alcuni tra i migliori ballerini/docenti della scena swing internazionale, e infinite altre occasioni di social dance a partire da mezzogiorno in spiaggia fino alle 3 del mattino grazie ad una autorevole crew di djs da tutto il mondo.

Tra i grandi classici del Festival il Rock’n’Roll Show con la Abbey Town 22 Pieces Big Band e tanti artisti ospiti, il park di auto americane pre ‘69, street food a tema nell’ambito dell’attesissimo Rockin’ Village con gli oltre ottanta espositori del Vintage Market sempre più coinvolgenti a cui si aggiunge il Free Boot Sale domenicale (12 agosto mattina) per vendere e acquistare abiti e oggetti nel mercatino aperto a tutti. Un vero e proprio garage sale en plein air dove chiunque (previa iscrizione) può portare le proprie cose da vendere.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Sponsor ufficiali della XIX edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Kraken, Jose Cuervo, Gancia, Russian Standard Vodka, Aperol Spritz, Wild Turkey, Abbondio Drinks dal 1889, Häagen-DazsTM, Wind Tre, Acqua FRASASSI, Estra Prometeo del gruppo Estra, Centro Commerciale Ipersimply, Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

Infopoint & ticket

L’infopoint si trova in Piazza Manni e sarà aperto per tutta la durata del Festival dalle 10 del mattino all’1 di notte. I biglietti per Hawaiian Party, dopofestival Rotonda a Mare e Burlesque Show si possono trovare in prevendita su ciaotickets.com, e poi sia presso Infopoint, che direttamente nei luoghi degli eventi compatibilmente con la disponibilità degli stessi.