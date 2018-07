Descrizione evento: ----- VERDICHIOBIKE 2018 ------

5° EDIZIONE DELLA CICLOTURISTICA IN MOUNTAIN BIKE NON COMPETITIVA.

Che si svolge in occasione della 53° Festa dl Verdicchio di Staffolo.

Domenica 19 Agosto 2018

La cicloturistica propone 2 PERCORSI:

CORTO (10 KM) Adatto ai bambini e per chi è alle prime armi con una Mtb.

LUNGO (30 KM) Adatto per chi va in Mtb



ISCRIZIONE DI 15,00 € COMPRENSIVA DI:

1 Bottiglia di Verdicchio di Staffolo 1 Primo piatto Assicurazione per ogni iscritto BAMBINI FINO A 12 ANNI PREZZO D'ISCRIZIONE € 10,00



PER I PRIMI 180 ISCRITTI:

Gadget esclusivo 1 Vasetto di miele locale 1 Salamino della ditta Tomassoni Buono sconto per ingresso SPA ( presso Relais del Borgo) Fiber Pasta Bottiglietta WD40 PREMI AD ESTRAZIONE, PER:

Gruppo più numeroso Partecipante più giovane Partecipante più anziano Donna che viene da più lontano RITROVO ED ISCRIZIONE ORE 8.00 presso Piazzale dei Martiri, Staffolo

PARTENZA ORE 9.00 con ogni condizione meteo.

Uso del casco obbligatorio Minori accompagnati dai genitori Percorso interamente segnalato Docce gratuite Possibilità di pranzare alla Festa Ristoro lungo i percorsi + ricco ristoro finale

INFO: mtbstaffolo@libero.it seguici su Facebook

ROBERTA: 3287839935 LUCA: 3397384680



Sotto l’egidia della federazione ciclistica italiana

Aperta hai tesserati fci ed enti con accordi di reciprocità e a escursionisti non tesserati (con certificato medico di sana e robusta costituzione conforme a modello allegato D del D.M. del 21/04/2013)