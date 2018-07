Descrizione evento: Cos’è “Cena in Bianco”?

È una cena all’aperto dove il colore dominante è il BIANCO. Si svolge in un luogo particolare della città, o paese. L’intento è quello di rivalutare posti nascosti, o poco conosciuti, della propria città, o semplicemente luoghi mai visti sotto la veste “elegante”, ed immortalare l’evento in una speciale cartolina.



Dove?

“Cena in Bianco Monte Urano - Terza edizione” svela la sua location solo 24 ore prima dell’evento. Non importa il luogo, importante è credere nei valori di condivisione, convivialità e promozione sociale e creare tutti insieme una tavolata dove tutti siamo protagonisti attivi della serata.



Quando?

Sabato 25 Agosto 2018



Come?

Pensate ai vostri outfit e a procurarvi tutto il necessario per decorare la vostra tavola, fiori, candele, candelabri, lanterne, nastri ... Sì proprio così, sarete voi gli ideatori e creatori delle vostre tavole imbandite. Non date limiti alla vostra fantasia! ... e soprattutto, non dimenticate il cibo da mettere in tavola!



Qualche regola da rispettare:

- Tutto dovrà essere di colore BIANCO, dalla tavola all’abbigliamento

- Il cibo che porterete può essere di qualsiasi colore

- I tavoli devono avere forma quadrata o rettangolare (NO tavoli rotondi, NO posti capotavola)

- I tavoli devono essere coperti da tovaglie bianche in tessuto (NO carta). Anche i tovaglioli devono essere in

tessuto bianco

- Le sedie possono essere di qualsiasi colore, se volete potete ricoprirle e decorarle

- Obbligatorio l’uso di PIATTI IN CERAMICA BIANCHI e BICCHIERI DI VETRO (NO carta e NO plastica)

- Il luogo che ci ospiterà dovrà essere lasciato come lo abbiamo trovato, quindi ognuno porta via i propri rifiuti

- Ci si ritrova dalle ore 18.30 del luogo prestabilito, per scaricare e addobbare la propria tavola. L’allestimento dovrà essere concluso entro le ore 20.00

- Si inizierà a mangiare tutti insieme verso le 20.30 con la consueta “sfazzolettata”!



L’iscrizione alla cena è obbligatoria e gratuita. Potete trovare il modulo di iscrizione online sulla pagina Facebook ufficiale oppure usando il codice QR sul volantino.



N.B.: Se non avete tavoli e sedie da portare, potete contattarci telefonicamente o via mail e vi diremo cosa fare.





Per informazioni e iscrizioni:

cenainbiancomonteurano@gmail.com



Facebook: Cena in Bianco Monte Urano



WhatsApp: 334/2695632