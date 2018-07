Descrizione evento: Escursione in uno dei luoghi più belli e meno conosciuti del Parco, tra ampie praterie e vertiginose pareti rocciose. Raggiungeremo i 2233 m della vetta del Monte Porche, un tempo chiamato monte Bellavista per lo splendido panorama che si gode dalla sua cima, attraverseremo il singolare passo di Palazzo Borghese con le sue doline e bellissime fioriture, ci spingeremo sul roccioso Sasso di Palazzo Borghese con i suoi affacci da brivido, per poi tornare sui nostri passi dominando dall'alto il Pian Perduto. Prezzo adulti: 20 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 900 m Tempo di percorrenza effettivo: 5.30 ore Lunghezza: 15,5 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Pasticceria Vissana - Visso, , Vedi tutti i dettagli nel nostro sito