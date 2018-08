Descrizione evento: Carissime e carissimi,

Rinnoviamo come ogni anno l'appuntamento a San Lorenzo di Fiastra con lo Spettacolo Pirotecnico sul Lago per la notte del patrono!



Quest'anno una sorpresa in più: a conclusione dei fuochi d'artificio allieteranno la nottata i Pink Floyd Sound Tribute per farvi vivere una notte magica sulle note di una band che ha segnato la storia della musica!



Inoltre, come di consueto, non mancheranno stand e bancarelle oltre alle attività commerciali presenti in loco!



Vi aspettiamo tutti il 9 Agosto!



Ore 23:00: spettacolo pirotecnico sul lago di Fiastra ????????



Ore 24:00: Pink Floyd Sound Tribute presso i giardini pubblici di San Lorenzo ????





Data la grande affluenza, vi consigliamo di arrivare in giornata a Fiastra per evitare il traffico e godervi al meglio il bellissimo lago e il paese tutto!





L'ORGANIZZAZIONE DELLA SERATA E' A CURA DEL COMUNE DI FIASTRA.