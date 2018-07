Descrizione evento: Si parte dal piccolo abitato di Cupi per questa facile camminata che tra ampi pascoli e panorami che si svelano a poco a poco, ci condurrà fino allo spettacolare e maestoso Santuario seicentesco di Macereto, costruito "in mezzo al nulla" sull'omonimo altopiano. Al termine dell'escursione ci sposteremo a Cupi per ritemprare spirito e corpo con pecorino locale, salumi e vino! Prezzo adulti: 20 € (servizio guida ambientale e degustazione) Prezzo bambini: 15 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 200 m Tempo di percorrenza effettivo: 2 ore Lunghezza: 6 km Requisiti richiesti Essere un po' allenati alla camminata Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Santuario di Macereto, , Vedi tutti i dettagli nel nostro sito