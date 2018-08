Descrizione evento: Al Direttore invito fiere e suoi associati saluti Asia

“FESTIVAL DEI SAPORI, “

“MOSTRA DEGUSTAZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI TIPICI”

15,16, 17, 18 settembre 2018 in Via Saffi ad OSIMO (AN)

EVENTI 3000 organizza in occasione della Fiera Centenaria Patronale di Osimo una

Questa manifestazione si svolgerà nel centro storico di Osimo nei giorni 15,16, 17, 18 Settembre 2018

La centralità della location e il periodo di svolgimento della manifestazione, in concomitanza con le Festività legate al Patrono 2018, lasciano prevedere una grande affluenza giornaliera.

All'evento parteciperanno aziende appartenenti al settore dell'enogastronomia, le quali esporranno e venderanno prodotti tipici della penisola.

Questa Fiera vuole infatti consacrare il connubio tra i prodotti tipici della tradizione enogastronomica nazionale.

40 . 000 visitatori ultima edizione!

Agli stand gastronomici se ne alterneranno altri con prodotti etnico-locali ed internazionali.

A cornice della Manifestazione è previsto un programma denso di appuntamenti musicali e artisti di strada

Tutto questo arricchirà’ ulteriormente la kermesse sotto il profilo dell’intrattenimento.

Il nostro obiettivo è quello di proporvi un grande evento, all’insegna del divertimento

E una vetrina del migliore panorama culinario italiano.

(INFO LINE 327/5775500) www.eventi3000.com

























agenzia Eventi rsm

Per la sua sede di rep San Marino FIERE E Manifestazioni .

Cerca da subito

1 coordinatore eventi con esperienza amministrativa e commerciale laurea o titolo equivalente con referenze e disponibile a trasferte in Italia