Descrizione evento: Escursione inedita di Passamontagna: da Cagli attraverseremo le Gole del Burano fino a trovare le rocce dove è stata rinvenuta la «passeggiata» del dinosauro Ugo! Anche senza vedere le impronte, il luogo è molto suggestivo, tra lecci e calcare! Proseguiremo poi nelle gole fino a fare il bagno tra le fresche acque del Burano. Percorso: Cagli - Foci - Ugo - Burano Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di mercoledì 22 luglio. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 500 m Tempo di percorrenza effettivo: 2:30 ore Lunghezza: 9 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Cagli (PU), parcheggio del Ristoro del Passante, ore 9:00, Via Flaminia Sud, 61043 Cagli PU, Italia,

Altri ritrovi Senigallia (AN), Caffetteria Senigalliese, Via delle Viole 20, ore 7:30 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito