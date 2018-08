Descrizione evento: Escursione tosta ma dove saremo ben ripagati della fatica dai fantastici panorami del Monte Bove: arrivati oltre quota 2.000 m, avremo di fronte a noi tutta la catena dei Sibillini! E non solo: cercheremo di osservare il Camoscio appenninico, l’indiscusso re di questa montagna! Percorso: Cagli - Foci - Ugo - Burano Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di giovedì 23 luglio. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 20 € Prezzo bambini: 15 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 800 m Tempo di percorrenza effettivo: 5 ore Lunghezza: 15 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Avere buona preparazione fisica Ritrovo principale Bar Due Monti, ore 9:00, Piazza dei Cavallari, 11, 62039 Pieve MC, Italia, Pieve

Altri ritrovi Senigallia (AN), Bar Paola, Via Bruno 22, ore 7:00 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito