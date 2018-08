Descrizione evento: La Banda Musicale Cittadina "G.Verdi" e l'Associazione Turistica Pro Suasa Vi invitano, Martedì 21 Agosto, ore 21,00, a Castelleone di Suasa, in Piazza Vittorio Emanuele II, per il 2° Gran Galà della Fisarmonica.



La serata sarà allietata da tanti bravi Fisarmonicisti!

Una serata da non perdere per gli amanti della Fisarmonica e non solo...



Vi aspettiamo numerosi!