Descrizione evento: Sagra degli gnocchi. Il classico appuntamento è previsto dal 18 al 24 agosto, con l’edizione 23 della sagra. Pro-loco e amministrazione comunale si avvarranno della collaborazione della Croce Bianca e dell’Agave e nel contesto della stessa manifestazione, tra il 19 e il 23 sarà prevista anche una novità, ossia degli spettacoli di musica blues e jazz. Notte Bianca. In collaborazione con la neo-nata associazione dei commercianti di Sant’Egidio, il 18 agosto è prevista la quinta edizione della notte bianca santegidiese, con varie iniziative con musica, concerti e spazi tutti dedicati a più piccoli. Comici si nasce. Altra rassegna che nel corso degli anni è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante, è “Comici…si nasce” giunta alla quattordicesima edizione. Due le serate in programma in piazza Umberto I. Il 20 agosto (condotta da Angelo Carestia), con l’esibizione di Salvatore Gisonna ed Enzo Fischetti. E il 21 agosto (conduce Fabiola Silvestri), con le performance di Barbara Foria e Stefano Vigilante. Spettacoli, questi, ad ingresso gratuito.