Descrizione evento: ECCOCI QUA!!! Pronti per passare due settimane in compagnia dei vostri figli prima dell'inizio della scuola ?????????????????????!!!

Dal 3 al 14 settembre 2018.

Laboratori di arte, teatro, inglese... giochi e ampio spazio ai compiti delle vacanze magari non ancora terminati ????... il tutto seguiti da personale qualificato. TARIFFE: Quota di iscrizione/assicurazione per i non soci: 10 euro (non soggetta a sconto) Anno Sociale ott2017/sett2018

SETTIMANALE 8.00 – 12.00 € 45 8.00 – 15.00 € 55 INTERO PERIODO (2 SETT) 8.00 – 12.00 € 85 8.00 – 15.00 € 105

Sconto del 10% sulle quote successive alla prima per fratelli o sorelle. Sconto del 5% per i soci 2017/2018.

N.B. La quota per il pranzo non è compresa (tariffe disponibili nella nostra pagina facebook). Il pagamento può avvenire anche settimanalmente, con questa modalità, lo sconto previsto per l'intero periodo non è applicabile.

Affrettati... posti limitati!

Chiamaci per qualsiasi informazione. 3451105582

seguici sulla nostra pagina Facebook La Strada di ERM