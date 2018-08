Descrizione evento: Domenica 26 agosto

Primi passi verso la sopravvivenza

Risveglia i sensi, aguzza l'occhio e libera l'istinto

con Dalgoro Roberti

Teoria, passeggiata, pranzo a tema e prove pratiche

Programma indicativo:

- 10:00 Benvenuto con infuso o caffè;

- 10:30 Spiegazione teorico-pratica e passeggiata al riconoscimento delle risorse naturali;

- 13:00 Pranzo a tema;

- 15:00 Prove pratiche negli angoli a tema



Scopo della giornata è fornire una panoramica sulla sopravvivenza. Verranno date indicazioni su come affrontare le condizioni esterne, il recupero dei materiali necessari dall’ambiente circostante e la successiva costruzione degli strumenti di prima necessità.

Angoli a tema:

FUOCO: accendere un fuoco con vari metodi e la cottura del cibo; ACQUA: purificare l’acqua; TERRA: costruire recipienti; STRUMENTI: lavorare le pietre per ottenere lame, strumenti e armi da caccia; ricavare cordame da materie vegetali e animali, preparare la colla preistorica.

DALGORO ROBERTIè laureato in scienze motorie con tesi sui benefici dello stile di vita evoluzionistico per la tutela della salute. Studia modi per ricreare un modus vivendi più naturale possibile ricercando l'antico legame con l'ambiente. Propone attività teorico-pratiche legate all’universo della sopravvivenza. Fa parte di un gruppo di rievocazioni storiche dove si realizzano laboratori di archeologia sperimentale a tema.

Per chi viene da lontano o per chi ha piacere di fermarsi ci sono le camere in blu, visto che ValdericArte è associazione culturale e B&B!

Per arrivare a ValdericArte?

La partecipazione all'evento è riservata ai soci e ai futuri soci dell'associazione culturale ValdericArte e i posti sono limitati. Il contributo per l'intera giornata è di €35,00. Per i bimbi fino a 12 anni, i contributi sono ridotti della metà.



E' richiesta la prenotazione obbligatoria tramite messaggio privato facebook, mail o telefono.

Per informazioni e conferme di partecipazione chiamate Stella al 328 33 80 906 o mandate una mail a stella@valdericarte.com o scrivete un messaggio privato al profilo https://www.facebook.com/mstellarossi o alla pagina https://www.facebook.com/ValdericArte?fref=ts

Per i primi 7 che prenotano un simpatico omaggio by "Peccati geniali"!!!!!



VI ASPETTIAMO A

ValdericArte Creative Residence,

Località Valderica, 8

Lamoli di Borgo Pace PU

