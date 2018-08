Descrizione evento: MISS MAMMA ITALIANA GOLD Lo scopo principale del Concorso è quello di valorizzare al massimo la figura della Donna e, in modo particolare quello della Mamma, colei che con amore e dedizione si occupa dell’educazione dei figli, della cura della casa… per dirla con un luogo comune… l’angelo del focolare. MISS MAMMA ITALIANA è un’idea TE.MA. Organizzazione spettacoli, concorso nazionale di bellezza e simpatia riservato a tutte le mamme di età compresa tra i 25 e i 45 anni, con fascia “Miss Mamma Italiana Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni. SPECIAL GUEST DI QUESTA FINALISSIMA è l’attore italiano e personaggio pubblico Maurizio Ferrini che nasce artisticamente nella trasmissione Quelli della notte di Arbore. All'inizio degli anni novanta partecipa con grande successo all'edizione 89/90 di Domenica in, con uno dei suoi personaggi più riusciti: la signora Emma Coriandoli, parodia della casalinga media; nel 1991 Antonio Ricci lo chiama a condurre la trasmissione satirica Striscia la notizia (fino al 1994) dove fa coppia prima con Sergio Vastano, poi con Alba Parietti. Inoltre Ferrini prende parte anche ad alcuni film molto popolari del nostro cinema: nel 1986, nel ruolo dell'agente Gridelli, partecipa al film Il commissario Lo Gatto con Lino Banfi, Compagni di scuola, diretto da Carlo Verdone, 1992 la commedia on the road Sognando la California, diretta da Carlo Vanzina. Nel 2005 Simona Ventura lo chiama a partecipare al reality show L'isola dei famosi, tra l'altro ad edizione già in corso; Ferrini si classifica al secondo posto con il 25% dei voti. Nel 2007 recita una piccola parte nella fiction Ma chi l'avrebbe mai detto al fianco di Ornella Muti e Katia Ricciarelli, e l'anno dopo compare in un episodio di Don Matteo 11.