Descrizione evento: Un itinerario che vi introdurrà nel "mondo Salvi" attraverso una visita guidata nei principali luoghi che raccontano la loro vita e la loro arte, il tutto inserito in un contesto paesaggistico di grande impatto visivo.



Ore 16.00 - Ritrovo presso Parcheggio Mattatoio, in Via Roma;

Ore 16.30 - Visita alla Civica Raccolta d'Arte che custodisce il dipinto "Personaggi Illustri" restaurato da Francesco Salvi;

Ore 17.15 - Visita al ciclo di affreschi del chiostro del Convento Santa Maria della Pace, realizzati da Tarquinio e Francesco Salvi;

Ore 18.00 - Visita agli affreschi di Tarquinio Salvi presso la Chiesa di Santa Maria del Ponte del Piano;

Ed infine...Degustazione al @sentinum bistrò all'interno del Parco Archeologico.



? DURATA ITINERARIO:

circa 3 ore



? ORARIO:

ore 16,00 Ritrovo presso Parcheggio Mattatoio, situato in Via Roma. Da qui i visitatori verranno accompagnati nella parte alta di Sassoferrato, il Castello, per l'inizio dell'itinerario. Ci si muoverà poi a piedi e con una sorta di trekking urbano si riscenderà in Borgo, la parte bassa. Relax poi presso il Sentinum Bistrò per la degustazione finale.



? COSTO:

Adulti ? 10 euro

Bambini 7-14 anni ? 7 euro

Bambini 0-6 anni ? omaggio

[L'evento si svolgerà con un minimo di 8 partecipanti]



>>> Prenotazione obbligatoria entro sabato 25 ore 12.00



INFO & PRENOTAZIONI:

+39 0732 956257 (tutti i giorni dalle 10-13 e dalle 15,30 alle 18,30)

+393337300890 (al di fuori degli orari di cui sopra)

iat.sassoferrato@happennines.it