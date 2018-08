Descrizione evento: PROGRAMMA DELLA FESTA *Venerdì 31 Agosto 2018: ore 19.30 serata danzante con : MARCO & CLAUDIA ore 20.15 area Borghetto : gara podistica 8° edizione BROMBOLONA RUN info Giacomo: 3200243654 ore 21.30 spazio concerti VODKA ROULETTE PURPLE TRIO / SERATA RETROPOLIS STAFF VELVET CLUB *Sabato 1 Settembre 2018 ore 19.30 serata danzante con : ORCHESTRA ALESSANDRO MANGANI ore 22.30 spazio concerti con: SHAMPOO *Domenica 2 Settembre 2018 ore 10.00 MOTORADUNO : Genga, Fabriano, Scheggia, Gubbio info Flavio: 3466130957 ore 15.00 RIEVOCAZIONE ANTICHI MESTIERI Piazzale Parrocchia ore 18:00 "IL PINOT NERO...DALLA NOSTRA PROVINCIA UN VIAGGIO PER L'ITALIA" Degustazione guidata da Raffaele Papi, sommelier professionista AIS Urbino Montefeltro ore 18.30 serata danzante con : ORCHESTRA MARINA DAMIANI Esibizione della Scuola di Ballo EVOLUTION FUN DANCE di Cristian ed Emanuela ore 21.30 spazio concerti con: FALÒ ACOUSTIC DUO *Tutte le sere dalle 19.00 apertura stands gastronomici! SABATO E DOMENICA ANIMAZIONE PER BAMBINI: LUDOBUS In area Borghetto PRESENTAZIONE E DEGUSTAZIONE DI PIATTI TIPICI ABBINATI AI VINI DELLE CANTINE LOCALI a cura dei Sommeliers AIS Urbino Montefeltro MOSTRA ANTICHE ATTREZZATURE CIVILTÀ CONTADINA E CORSO DI INTRECCIO DEL SALICE