Descrizione evento: Finalmente si parte: venti ragazze e ragazzi dagli 11 ai 13 anni parteciperanno al Campo Scuola "Anch'io sono la Protezione Civile"dal 28 agosto al 1 settembre 2018 a Passo Ripe di Trecastelli, presso l'area della Parrocchia in Via Aldo Moro.

L’iniziativa è promossa dalla Protezione Civile Nazionale, dalla Regione Marche e dal Comune di Trecastelli, con la collaborazione del Gruppo Comunale di Protezione Civile e rientra nel progetto nazionale denominato “Anch’io sono la protezione civile” organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. Il progetto è nato con l’obiettivo di diffondere tra le giovani generazioni la cultura e la conoscenza del lavoro di protezione civile, consentendo ai ragazzi di vivere cinque giorni da volontari di protezione civile, partecipando alla gestione del campo, utilizzando le attrezzature e attivando le procedure utilizzate dai volontari durante le varie attività di prevenzione ed emergenza. Le diverse mansioni del campo saranno curate dai volontari del Gruppo Comunale che si avvarranno di altre organizzazioni di volontariato e di corpi specialistici per l’insegnamento delle attività previste, i Carabinieri Forestali, la Guardia di Finanza, le unità cinofile volontarie, personale sanitario dell'Avis Corinaldo, il Club Alpino Italiano sezione di Senigallia. Il lavoro svolto dai giovani consentirà di sviluppare il loro spirito di aggregazione, favorendo le dinamiche relazionali di gruppo. Le attività saranno tutte basate sul coinvolgimento diretto dei ragazzi con ampi spazi alle attività pratiche e ai giochi. PER INFORMAZIONI: Coordinatore Gruppo Comunale Protezione Civile Cell. 3311777424; Email: volontaripcripe@alice.it