Descrizione evento: Parte finalmente anche a Cupra Marittima il Corso per Sommelier che ti cambia la vita… In meglio!

Mercoledì 26 settembre 2018 ha inizio presso Ambruosi Resort il migliore Corso al Mondo, da seguire per Lavoro, Cultura o Passione:

52 lezioni teoriche e pratiche (divise in 3 Parti) Un fantastico materiale didattico Oltre 160 etichette in degustazione, con una Carta dei Vini selezionati tra i migliori del Mondo 17 lezioni di abbinamento cibo-vino con i relativi piatti 2 cene tecniche: una a metà della 3° Parte e l’indimenticabile cena di fine corso 1 gita-visita presso un’Azienda Vitivinicola 2 attestati: quello di Sommelier e quello di Sommelier Internazionale Il Programma didattico da quest’anno è stato rivisto ed è in continua evoluzione come lo è il mondo del Vino, puntiamo a fare la differenza, rimane comunque sempre suddiviso in tre parti, al termine delle quali si acquisisce la qualifica di Sommelier. L’obiettivo del programma di studio è quello di insegnare “la tecnica della degustazione”, quindi, “l’analisi sensoriale” del vino, attraverso un sistema esclusivo ed estremamente efficace. L’apprendimento della “critica” al vino e la valutazione sensoriale sono anche oggetto di apposite lezioni dedicate all’approfondimento enografico e alla degustazione di vini nazionali ed internazionali.



Storie di vigne, di tradizioni, di donne e uomini, di cultura millenaria si nascondono dietro una semplice bottiglia di vino. I Sommelier sono in mezzo, tra produttore e consumatore, per conoscere, informarsi ed informare su ciò che di buono e di interessante viene posto in commercio, per proporlo ai clienti e agli amici più attenti e preparati, oggi non più disposti alle approssimazioni di un tempo.



Essere Sommelier significa anche avere nuove opportunità di lavoro. Un lavoro che non è più soltanto proporre vino in Enoteca o nel Ristorante ma anche e soprattutto una nuova imprenditoria per far nascere luoghi di Cultura, Wine Bar, Docenti per insegnare il Vino, Giornalisti per scrivere il Vino. Non solo, diventare Sommelier è un’occasione da non perdere per iniziare o per approfondire la propria cultura nello splendido ed entusiasmante mondo del vino. Imparare “l’arte del bere giusto” significa vivere meglio, per questo sottolineiamo che il nostro Corso per Sommelier ti cambia la vita. In meglio.



MERCOLEDì 19 SETTEMBRE DALLE ORE 19 ALLE 21 OPEN DAY PER AVERE TUTTE LE INFO ED ISCRIVERSI



Sede del corso: AMBRUOSI RESORT - Contrada Montecatino, 95 - 63061 Marina di Massignano (AP)



tutte le info su: http://www.fondazionesommeliermarche.it/corso-singolo.php?id=34