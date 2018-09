L’escursione sensoriale notturna è un’ottima opportunità per riuscire a portare l’attenzione dentro di noi e ritrovare la quiete e la centratura. Cammineremo alla luce delle lanterne e ci immergeremo nella natura del Monte San Bartolo, con i richiami degli animali, le lucciole e sulle nostre teste una distesa di stelle.

La camminata ci può servire sia per ristabilire un canale di comunicazione tra l’ambiente naturale e noi stessi, sia per accedere a quella parte di noi che è autentica e contiene le risposte alle nostre più importanti domande. Se sei afflitto da continui pensieri e preoccupazioni, una camminata nella natura può aiutarti a ritrovare la tua quiete, soprattutto se alternerai dei momenti di cammino a momenti di centratura con semplici esercizi di mindfulness. Ecco perché nascono i gruppi di meditazione in cammino, nei quali si passeggia in silenzio immergendosi nelle proprie sensazioni fisiche.

Ascolta il tuo respiro….

L’ascolto del tuo respiro è una potente ancora a cui ricorrere per evadere dai ragionamenti e rimuginazioni sul passato ed entrare nel tuo presente, fatto di istanti plasmabili in base alle tue reali necessità. Alcuni esercizi di immaginazione attiva ti permetteranno di scoprire qualcosa in più di ciò che pensi di conoscere di te, e quale posto è migliore di un vigneto sulla collina per lasciarsi andare a nuove interessanti esperienze?

Cammineremo per i sentieri del San Bartolo e gli esercizi di ascolto sono adatti a chiunque, di ogni età, e sono particolarmente indicati a chi ha anche solo il sospetto che dentro di sè ci siano risorse alle quali possa accedere per vivere meglio la propria vita.