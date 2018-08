Descrizione evento: YOGA PER LA TERZA ETA'

La terza età per un uomo o una donna è una fase della vita di grande cambiamento, in cui spesso ci si sente estraniati dalla quotidianità segnata dall'attività lavorativa, una prospettiva di emarginazione dalla società produttiva, con una nebulosa prospettiva verso il proprio futuro, che si cerca di riempire assumendosi la responsabilità di badare a nipoti o a figli , anche se ormai adulti, ma spesso questo non è sufficiente a vivere serenamente questa fase della vita.

Questa fase della vita riteniamo possa costituire una grande opportunità per cambiare la prospettiva di visione della vita, è l'opportunità per scoprire un rapporto più intimo con il nostro corpo, che da questa fase in poi presenterà sempre più, i cosiddetti “ acciacchi ” . Vivere un rapporto con il nostro corpo significa non condannarsi al lamento, significa curare la nostra condizione di salute, fisica e psichica. Lo Yoga è uno dei più efficaci e appropriati metodi per perseguire tale obbiettivo.

Le varie tecniche yoga tra cui le posizioni fisiche, la pratica della respirazione , e la tecnica di rilassamento, costituiscono la parte più indicata a persone di terza età, in quanto permettono di ripristinare uno stato di mobilità delle articolazioni, riequilibrare la circolazione sanguigna agli arti e agli organi interni, e rilassare il sistema nervoso.