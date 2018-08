Descrizione evento: Venerdì 31 agosto 2018, alle ore 21.15, nel Giardino del Villino Romualdo e del Museo Nori De’ Nobili di Trecastelli si terrà lo spettacolo “…IO HO BISOGNO DI PAROLE – Omaggio ad Alda Merini con digressione su Nori De’ Nobili”. L’esibizione vedrà la straordinaria interpretazione di tre grandi professionisti: gli attori Mauro Pierfederici e Alessio Messersì, voci recitanti, assieme a Giacomo Sebastianelli, che darà vita alle musiche del recital. “Io ho bisogno di parole” è un sentito omaggio ad Alda Merini, alla sua storia di sofferenza e soprattutto alla forza della sua produzione poetica e alla sua sensibilità artistica, che la accomuna con Nori De' Nobili, anche lei artista con un grandissimo bisogno di esprimere, in particolare attraverso la pittura, il suo ricco mondo interiore, per affrontare le asperità della sua difficile vita. Il recital vuole offrire, a quarant’anni dall’entrata in vigore della "Legge Basaglia", una riflessione, ricca di emozioni, che solo l'intreccio di poesia e grande musica può suscitare. A porgere parole e poesia saranno Mauro Pierfederici e Alessio Messersì, mentre a intrecciare musiche e ad accarezzare le anime degli spettatori sarà lo straordinario percussionista Giacomo Sebastianelli, considerato dalla critica musicale uno dei massimi interpreti italiani di musica contemporanea, che si esibisce come solista nelle più importanti sale da concerto del mondo. Non solo un Recital, dunque, ma l'occasione per passare una serata piena di suggestioni. Lo spettacolo è promosso dalla Città di Trecastelli e dal Museo Nori De’ Nobili.La partecipazione è a ingresso libero.