Descrizione evento: Pronti? Giovedì 20 settembre iniziamo una nuova stagione!

Per conoscere ed apprezzare sempre più quest’arte marziale meravigliosa che è il Wing Chun, venite a trovarci tutti i martedì e giovedì presso la palestra del Seminario Vescovile di Senigallia in via B. Cellini n.13, dalle ore 20:15 alle ore 21:45.



Per tutte le info: Si-Hing Rolando 3663906009.



Attività riservata ai soci della asd ASAM.