Descrizione evento: Arriva la 1° edizione di Ancona Comix & Games, la Fiera del Fumetto curata da: Fiere del Fumetto Comics and Games Nel week-end del 13 e 14 ottobre 2018 all'interno del Palaindoor prendera' forma la prima Fiera del Fumetto a Ancona, ricca di contenuti, che darà al visitatore ancora più spazio per le proprie passioni! Il Palaindoor di Ancona è la più grande struttura stabile per l'atletica al coperto di tutta Italia ed ospiterà la mostra mercato rivolta interamente al fantastico mondo dei manga, anime, scuole di comics, self area per gli indipendenti, modellini, action figures, fumetti, comix, proiezioni di anime giapponesi, telefilm, videogiochi, retrogames, giochi, giochi da tavolo, miniature, tornei di carte collezionabili, role playing games, associazioni culturali, autori, mostre, concerti e youtubers. La fiera sarà un'occasione unica per immergersi per qualche ora in un mondo ricco di sorprese per divertisi insieme.