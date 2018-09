Descrizione evento: Cooperativa Crescere insieme all'Azienda Agricola Terre di Giove propongono una domenica a contatto con la natura per conoscere il ciclo di produzione del Vino.

Le famiglie avranno la possibilità di raccogliere l'uva e i bambini potranno pigiarla nei tini come si faceva una volta.

Dopo tutto questo lavoro ci aspetta una meritata merenda, a seguire laboratori e giochi insieme alle educatrici della Cooperativa, mentre i genitori potranno degustare i prodotti e visitare l'azienda.



Orario:

15.30 Registrazione e pagamenti.

16.00 Inizio attività.

18.30 Fine attività e saluti.



Prezzo:

Bambini 12€ (dai 3 anni in su)

Adulti 8 €

La quota comprende:

- Attività di vendemmia,

- Conoscenza del ciclo produttivo del vino,

- Animazione e laboratorio per i bambini,

- Merenda per i bambini,

- Aperitivo per gli adulti,

- Mosto.



Cosa portare:

- Forbici,

- Bottiglietta di acqua vuota,

- Cappellino,

- Per i bimbi: asciugamanino per i piedini, costume e ricambi.



Posti limitati!

Prenotazione obbligatoria.

In caso di maltempo l'evento verrà rimandato.



Per info e prenotazioni:

Michela 3318996669

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1920038194709061/?event_time_id=1920038211375726