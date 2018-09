Descrizione evento: Non potevamo mancare l’appuntamento con la luna piena e il vino! Teatro dell’escursione sarà questa volta il Monte San Vicino: una breve ma spettacolare camminata dalle luci del tramonto alle ombre della notte, ci porterà sulla cima del San Vicino per un brindisi indimenticabile al sorgere della luna piena. Durante la discesa dalla cima, saremo illuminati dalla luce della luna, tra prati e faggi! Percorso: Prati di San Vicino - Monte San Vicino Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 13:00 di martedì 25 settembre. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € (servizio guida ambientale e brindisi con vino) Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 300 m Tempo di percorrenza effettivo: 1 ora Lunghezza: 4 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Bar Forconi, ore 18:00, Str. Pian dell'Elmo, 29, 62021 Pian Dell'elmo MC, Italia, Pian Dell'elmo Vedi tutti i dettagli nel nostro sito