Descrizione evento: Diletta Brutti e la Meditazione Sonora con il suo Monocorda, Campane di Cristallo e altri strumenti ancestrali.



Un modo completamente naturale e privo di controindicazioni per mettersi in contatto con la nostra natura più profonda.

Una riconnessione pacifica e in totale relax alle nostre radici primordiali: le vibrazioni, le frequenze dalle quali tutto prende vita.



La meditazione sonora avverrà nella splendida cornice di CasaliMarchigianiogni 2 domenica all'ora del tramonto

Un'occasione unica per rigenerare il proprio corpo e la propria mente



Durata seduta : 1 ora

Prezzo seduta : € 20,00 a persona



Descrizione della seduta :

- Meditazione intruduttiva di rilassamento

- Inizio sessione con Campane tibetane

- Bastone della pioggia

- Strumenti sciamanici vari

- Campane di Cristallo

- 21 Minuti di Monocorda

- Chiusura con xilifono e mini Campane tubolari.



Per informazioni e prenotazioni : Diletta Brutti e CasaliMarchigiani