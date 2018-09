Descrizione evento: Tornano gli #startrekking al Conero, il "monte dei corbezzoli"! L'escursione inizierà con le luci del tramonto fino a vedere gli istanti del sole calare dietro le colline dallo splendido scenario del Belvedere Nord. Dopodichè, tra boschi di lecci, pini e macchia mediterranea arriveremo dapprima alle Grotte Romane e poi a Pian di Raggetti dove faremo cena.



Dopocena le Nane Brune ci guideranno nell'osservazione del cielo raccontando curiosità sui 4 pianeti visibili al tramonto: Venere, Giove, Saturno e Marte. Tra le costellazioni visibili ci saranno le intramontabili circumpolari e alcune dello zodiaco tra cui Bilancia, Scorpione, Ofiuco e Sagittario. Sarà anche una delle ultime occasioni per osservare nel cielo il Triangolo Estivo e provare a scorgere la Via Lattea (non visibile in inverno). La luna calante sorgerà alle 21.40 dietro al monte e non ci darà alcun fastidioso luminoso.

ITINERARIO

Percorso: San Pietro - Monte - Belvedere Nord - Pian Grande - Grotte Romane - Pian di Raggetti - San Pietro

Trasporto: mezzi propri

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le ore 18.00 di venerdì 28 settembre. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti.



INFO E PRENOTAZIONI

Alessandra Frontinii - Nane Brune

e-mail: alessandra.frontini@nanebr>une.it

telefono (e whatsapp): 393 038 8838



Niki Morganti - Guida Ambientale Escursionistica

e-mail: niki@passamontagna.org

telefono (e whatsapp): 328 676 2576

Un'iniziativa delle Nane Brune, blogger di divulgazione astronomica, con le guide ambientali ed escursionistiche (AIGAE) di Passamontagna - escursioni & trekking



#startrekking alla ricerca delle montagne con i cieli più stellati delle Marche Prezzo adulti: 20 € (servizio guida ambientale e astronomica) Prezzo bambini: 15 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 250 m Tempo di percorrenza effettivo: 2 ore Lunghezza: 7 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale parcheggio sommitale del Conero, ore 18:00, Via Monte Conero, 45, 60020 Sirolo AN, Italia, Vedi tutti i dettagli nel nostro sito